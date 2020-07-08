Клавиатура Prestigio Click&Touch — официальный победитель Red Dot Design Awards

Клавиатура Prestigio Click&Touch, официальным дистрибьютором которого является компания АСБИС-Украина, получила международное признание на премии Red Dot Design Awards 2020. Клавиатура получила сразу 4 награды премии.
Клавиатура стала лучшей в категориях Инновационные продукты (в подкатегории “Компьютерные информационные технологии”), Умные продукты (в подкатегории “Телевидение и домашние развлечения”), Компьютерные и информационные технологии, ТВ и домашние развлечения.
Говоря о Prestigio Click&Touch, вам не нужно выбирать между функциональностью и формой. Производитель предлагает идеальный баланс мощного устройства в привлекательной оболочке. Это технологически идеальный продукт, который будет интересен не только обладателям SmartTV или продвинутым пользователям, а еще контент-мейкерам и людям, которые работают с большим объемом информации или делают презентации.
Клавиатура Prestigio Click&Touch разрешает одновременно подсоединить до пяти разных устройств через Bluetooth, Type-C и USB. Еще один неоспоримый плюс — не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. Функции клавиатуры можно настроить и управлять ими с помощью приложения Cleventura, которое можно скачать для Android-устройств и для iOS-устройств.