Состоялся официальный анонс смартфона Vivo V7 с 24Мп фронтальной камерой

17 ноября 2017, 9:45

Известная китайская компания Vivo представил свой новый смартфон – V7.



Новинка ориентирована на любителей съемки селфи.

Кроме того, аппарат обладает безрамочным дизайном.



Фронтальная камера – 24Мп, а основная – 16Мп.



Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение 720х1440 точек, соотношение сторон – 18:9.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 450. Объем оперативной памяти – 4ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ. Последнюю, согласно официальным данным, можно расширить при помощи карт microSD до 256 ГБ включительно.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Отдельно обозначен сканер отпечатков пальцев.

Работает аппарат под управлением Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2.Изначально новинка появится в продаже в Индонезии. Стоимость - $280. Старт продаж – 18 ноября.