Vivo Apex – безрамочный смартфон с выдвижной фронтальной камерой

6 марта 2018, 12:37

Китайская компания Vivo на официальном уровне представила свой новый смартфон – Apex.

Новинка получила 5,99 дюймовый дисплей, который занимает 91% всей передней панели. Толщина боковых рамок и верхней кромки – 1,8 мм, а нижней 4,3 мм. Толщина корпуса смартфона 7,8 мм.

Фронтальная камера получилась выдвижной. Согласно официальным данным, в рабочее положение она переходит за 0,8 секунды, а после съемки автоматически возвращается в исходное положение.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845. Другие характеристики не приводятся.