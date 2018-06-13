Vivo NEX – мощный смартфон с самым безрамочным дизайном

13 июня 2018, 12:15

Китайская компания Vivo «отметилась» анонсом нового смартфона – NEX.



Со слов производителя – эта новинка «самая безрамочная» из всех, которые присутствуют сегодня на рынке. Дисплей здесь занимает 91,24% всей передней панели.

Диагональ экрана – 6,59 дюймов, а его разрешение – 1080х2316 точек.



Специально для того, чтобы полностью убрать кромку сверху, производитель изменил привычную конструкцию смартфона. Так, в этой модели нет разговорного динамика в том виде, в котором мы с вами привыкли его воспринимать. Благодаря применению технологии Screen SoundCasting, звук передается за счет вибраций дисплея. Что же касается фронтальной камеры – она «спрятана» в корпусе смартфона, и в случае необходимости выдвигается, если пользователь задействует соответствующий режим съемки.

Тыльная камера – двойная.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» самый мощный на сегодня чип Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской 128/256 ГБ. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.

Работает терминал под управлением Android 8.1.В продаже новинка появится по цене $780 за терминал в максимальной комплектации.