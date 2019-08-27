Vivo NEX 3 5G – объявлена дата анонса нового флагмана

27 августа 2019, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что уже в следующем месяце состоится официальный анонс нового флагманского смартфона Vivo NEX 3 5G.

По разным данным, грядущая новинка получит поддержку сетей 5G, будет обладать безрамочным экраном, загибающимся на боковые грани корпуса, а также 8-ядерным Qualcomm Snapdragon 855 Plus, тактовая частота которого до 2,96 ГГц. Графика - Adreno 640.



Фронтальная камера будет встроена в область дисплея. Там же окажется и сканер отпечатков пальцев.



Кроме того, отмечена также поддержка 5G.



Основная камера будет тройной. Ключевой модуль – 64Мп Samsung ISOCELL Bright GW1.

Предположительно, анонс новинки состоится на IFA2019 в Берлине, в период с 6 по 11 сентября.