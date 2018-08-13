13 августа 2018, 10:15

Vivo поделилась планами на выпуск релиза Android 9.0 Pie для своих смартфонов

Авторитетный ресурс AndroidAuthority опубликовал планы компании Vivo на выпуск обновления Android 9.0 Pie для своих смартфонов.

Как оказалось, китайский производитель начнет распространять отмеченное выше обновление в четвертом квартале текущего года. По разным данным, первым пакет получит Vivo X21. Кроме того, среди первых, «трубок», на которые также прилетит «десятка», скорее всего, будет Vivo Nex с выдвижной фронтальной камерой.

Напомним, что стабильная версия Android 9 Pie была анонсировала в прошлый понедельник и вечером ее начали получать некоторые смартфоны.
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