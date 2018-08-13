Vivo поделилась планами на выпуск релиза Android 9.0 Pie для своих смартфонов

13 августа 2018, 10:15

Авторитетный ресурс AndroidAuthority опубликовал планы компании Vivo на выпуск обновления Android 9.0 Pie для своих смартфонов.

Как оказалось, китайский производитель начнет распространять отмеченное выше обновление в четвертом квартале текущего года. По разным данным, первым пакет получит Vivo X21. Кроме того, среди первых, «трубок», на которые также прилетит «десятка», скорее всего, будет Vivo Nex с выдвижной фронтальной камерой.Напомним, что стабильная версия Android 9 Pie была анонсировала в прошлый понедельник и вечером ее начали получать некоторые смартфоны.