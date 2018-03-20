Смартфон Vivo X21 – экранный сканер отпечатков пальцев и 8-ядерный чип

20 марта 2018, 10:15

Китайская Vivo «отметилась» анонсом своего нового смартфона с экранным сканером отпечатков пальцев – X21.



Новинка получила дисплей, диагональ которого – 6,28 дюйма, а разрешение Full HD+, соотношение сторон 19:9.

Основная камера – двойная – модули 12Мп+5Мп, фронтальная – 12Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 660. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской 64 ГБ либо 128 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 256 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3200 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS.Работает терминал под управлением Android 8.1.Отмечается также, что сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран получила только старшая модификация «трубки». Кроме нее, есть еще стандартная версия, обладающая сканером на тыльной панели.В продаже терминал появится в черном варианте расцветки корпуса, а также белом и красном. Стоимость стандартной версии с 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ - $474, с тем же объемом оперативной, но 128 ГБ встроенной - $505, а с экранным сканером и 128 ГБ ОЗУ - $568.О дате релиза пока не сообщается.