Samsung представит S10 с разными экранными сканерами пальцев

30 июля 2018, 13:15

DigiTimes пишет о том, что компания Samsung готовит анонс сразу двух версий Galaxy S10 с интегрированными прямо в экран сканерами отпечатков пальцев.

Южнокорейский производитель будет применять ультразвуковые сканера вместо оптических, которые взяли «на вооружение производители для Vivo NEX, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, и Porsche Design Huawei Mate RS.Эксперты утверждают, что ультразвуковые решения работают быстрее и надежнее оптических.Galaxy S10, скорее всего, выйдет в трех версиях. Самая младшая получит 5,8-дюймовый дисплей и сканер на тыльной панели. Две другие будут с 6,1-дюймовым экраном, а также 6,4-дюймовым. Обе они укомплектуются сканерами, интегрированные в дисплеи.Анонс новинок, скорее всего, состоится на CES2019 в Лас-Вегасе либо в Барселоне на MWC2019.