Vivo X20 Plus UD – первый в мире смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев

22 января 2018, 14:15

Известный в некоторых кругах пользователь Zyad Atef‏ в своем аккаунте Twitter опубликовал некоторые подробности касательно не представленного пока смартфона - Vivo X20 Plus UD.

Анонс этой новинки производителя намечен на 25 января.В продаже теринал появится с ценником в $624.Эта новинка будет позиционироваться в роли первого в мире смартфона, обладающего экранным сканером отпечатков пальцев.Говоря о сканере, источник уточняет – речь идет о решении Synaptics, массовое производство которого стартовало в декабре.