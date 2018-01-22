Vivo X20 Plus UD – первый в мире смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев

Известный в некоторых кругах пользователь Zyad Atef в своем аккаунте Twitter опубликовал некоторые подробности касательно не представленного пока смартфона - Vivo X20 Plus UD.
Анонс этой новинки производителя намечен на 25 января.
В продаже теринал появится с ценником в $624.
Эта новинка будет позиционироваться в роли первого в мире смартфона, обладающего экранным сканером отпечатков пальцев.
Говоря о сканере, источник уточняет – речь идет о решении Synaptics, массовое производство которого стартовало в декабре.