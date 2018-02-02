Стартовали продажи первого смартфона с экранным сканером отпечатков пальцев

2 февраля 2018, 12:45

Китайская компания Vivo начала продажи смартфона Vivo X20 Plus In-Screen Fingerprint Edition.

Напомним, что эта новинка производителя позиционируется в роли первого смартфона в мире со сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.Стоимость терминала - $572.Касательно самой технологии, речь идет о решении Synaptics, массовое производство которого началось в декабре прошлого года. А помимо разблокировки терминала, этот сканер "обучен" поддержке различных сценариев использования, которые можно активировать при необходимости.В качестве аппаратной платформы, "на борту" Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 3800 мАч. Работает терминал под управлением Android 7.1.1.