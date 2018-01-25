Состоялся анонс 1-го смартфона с дисплейным сканером отпечатков пальцев

25 января 2018, 11:15

Китайская компания Vivo официально представила первый в мире смартфон, в дисплей которого встроен сканер отпечатков пальцев.



Новинка получила название Vivo X20 Plus In-Screen Fingerprint Edition.

Согласно официальным данным, внутри использован сканер от Synaptics, массовое производство которого стартовало в декабре 2017 года. Кроме разблокировки, сканер научен поддерживать самые различные сценарии использования, которые можно активировать в случае необходимости. При всем этом графический интерфейс датчика отображается при любом из этих сценариев. А вот если использование разблокировки не нужно, интерфейс "исчезает".



В качестве аппаратной платформы "под капотом" Qualcomm Snapdragon 660 + 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея – 6,43 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек. Соотношение сторон 18:9. Согласно официальным данным, дисплей занимает 86,11% всей панели.



Основная камера состоит из двух модулей – 12Мп+5Мп. Фронтальная камера – 12Мп.



Емкость аккумулятора – 3800 мАч.



Работает терминал под управлением Android 7.1.1.



Начало продаж намечено на 29 января. Стоимость - $565.