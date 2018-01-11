CES 2018: первый в мире смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев

11 января 2018, 12:15

В рамках проходящей в эти дни в Лас-Вегас международной выставки CES 2018, китайская компания Vivo представила первый в мире смартфон с интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

Согласно официальным данным, в этой новинке производителя задействован сканер Synaptics, массовое производство которого было начало в декабре 2017 года. Кроме разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает массу других сценариев, правда каких именно, пока не уточняют.Интерфейс сканера отображается на экране смартфона вне зависимости от сценариев использования.Точной даты релиза новинки пока не называют.