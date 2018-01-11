CES 2018: бренд Alcatel представил новую линейку смартфонов

11 января 2018, 13:15

В рамках международной выставки CES 2018, которая проходит в эти дни в Лас-Вегас, компания TCL Communication представила под брендом Alcatel новую линейку смартфонов.

В эту серию вошли доступные модели - Alcatel 1X, Alcatel 3V и Alcatel 5.Все три новинки получили модный нынче безрамочный дизайн с дисплеями, соотношение сторон которых 18:9. Кроме того, у всей «троицы» сканера отпечатков пальцев. Прочие характеристики пока не известны.По слухам, подробный релиз линейки состоится в феврале-марте в Барселоне, в рамках выставки MWC2018.О дате релиза пока еще говорить рано.