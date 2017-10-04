Представлен смартфон Alcatel U5 HD с поддержкой LTE

4 октября 2017, 12:15

Владелец бренда Alcatel, компания TCL Communication анонсировала смартфон Alcatel U5 HD.

Новинка представляет собой усовершенствованную версию терминала Alcatel U5, который, напомним, дебютировал еще на MWC2017.Среди особенностей модели стоит отметить 5-дюймовый дисплей с HD-разрешением, а также 13Мп основную и 8Мп фронтальную камеры. Емкость аккумулятора – 2200 мАч.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 4-ядерный MediaTek MT6737. Объем оперативной памяти 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карты microSD до 32 ГБ включительно.Работает аппарат под управлением Android 7.0.Отдельно отмечена поддержка dual-SIM и LTE.