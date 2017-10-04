4 октября 2017, 12:15

Представлен смартфон Alcatel U5 HD с поддержкой LTE

Владелец бренда Alcatel, компания TCL Communication анонсировала смартфон Alcatel U5 HD.

Новинка представляет собой усовершенствованную версию терминала Alcatel U5, который, напомним, дебютировал еще на MWC2017.

Среди особенностей модели стоит отметить 5-дюймовый дисплей с HD-разрешением, а также 13Мп основную и 8Мп фронтальную камеры. Емкость аккумулятора – 2200 мАч.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 4-ядерный MediaTek MT6737. Объем оперативной памяти 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карты microSD до 32 ГБ включительно.

Работает аппарат под управлением Android 7.0.

Отдельно отмечена поддержка dual-SIM и LTE.
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