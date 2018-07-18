Состоялся анонс смартфона Alcatel 5V – три камеры и дисплей на 6,2 дюйма

18 июля 2018, 12:15

Китайская TCL Communication – владелец бренда Alcatel, объявила об анонсе нового смартфона - Alcatel 5V.



Новинка поступит в продажу ближе к концу текущего месяца. Стоимость - $200.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P22 (MT6762), тактовая частота которого 2 ГГц. Кроме того, «на борту» графика IMG PowerVR GE8320 + 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 32 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 32 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а разрешение 720х1500 точек, соотношение сторон – 19:9. В верхней части экрана расположен вывод фронтальной 8Мп камеры. Есть также вырез в стиле iPhone X.Основная камера получилась двойной – сенсоры 12Мп и 2Мп. Ее дополнили 2-тоновой светодиодной вспышкой.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0. Есть также GPS.Работает новинка под управлением Android 8.1. Известно также за поддержку функции разблокировки смартфона по лицу пользователя.Как скоро новинка появится в продаже, пока не сообщается.