Состоялся официальный анонс чипсета MediaTek Helio P22

24 мая 2018, 12:15

Тайваньская MediaTek объявила об анонсе своего нового мобильного чипа - Helio P22.



Согласно официальным данным, новинка будет выпускаться на мощностях TSMC, а в основу ляжет 12-нм технология FinFET.

Внутри нового чипа 8 ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2 ГГц. Кроме того, в его состав вошел ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 650 МГц. Заявлена поддержка дисплеев с соотношением 20:9 и разрешением 1600х720 точек.Helio P22 поддерживает до 6 ГБ оперативной памяти.Что же относительно камер, речь идет о поддержке двойных с модулями 13Мп+8Мп и одинарных с разрешением 21 Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается поддержка Wi-Fi 902.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, спутниковой навигации Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS, FM-радио.Первые смартфоны на Helio P22 должны появиться до конца текущего квартала.