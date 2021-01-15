HTC выпустит недорогой смартфон Wildfire E3 с процессором MediaTek Helio P22

15 января 2021, 11:45

В базе Google Play Console появилась информация о новом смартфоне, который готовит компания HTC: аппарат под названием Wildfire E3 пополнит ассортимент доступных устройств под управлением операционной системы Android 10.

В смартфоне установлен процессор MediaTek MT6762d, более известный как Helio P22. Изделие объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE.



Устройство несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти. Называются разрешение и пиксельная плотность дисплея — 1600 × 720 точек (формат HD+) и 320 DPI (точек на дюйм). Экран снабжён небольшим вырезом в верхней части для одинарной фронтальной камеры.



Прочие характеристики новинки пока не раскрываются. Но можно предположить, что в тыльной части корпуса установлена камера с двумя или тремя оптическими модулями. По всей видимости, сзади также располагается дактилоскопический сканер.