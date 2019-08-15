Состоялся официальный анонс смартфона HTC Wildfire X

15 августа 2019, 12:15

Тайваньская HTC «отметилась» анонсом своего нового смартфона - Wildfire X.



Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе.

В качестве программной платформы «под капотом» Android 9.0 Pie.



Диагональ дисплея – 6,22 дюйма, а его разрешение HD+.



Сверху экрана реализован небольшой каплевидный вырез, в котором размещена фронтальная камера на 8Мп.



Основная камера – тройная – сенсоры 12Мп, 8Мп и 5Мп. Есть также светодиодная вспышка.



В основе – 8-ядерный чип MediaTek Helio P22 (MT6762), максимальная частота которого 2 ГГц. Графика в этой «связке» - IMG PowerVR GE8320.



В продаже новинка появится в версиях с 3 ГБ ОЗУ и 4 ГБ ОЗУ. Объем встроенной пользовательской памяти соответственно окажется на уровне 32 ГБ и 128 ГБ. Слот для карты памяти также будет предусмотрен.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и FM-тюнер.



О стоимости информации нет.