Состоялся официальный анонс смартфона HTC Wildfire X

Тайваньская HTC «отметилась» анонсом своего нового смартфона - Wildfire X.
Новинка позиционируется в среднем ценовом дивизионе.
В качестве программной платформы «под капотом» Android 9.0 Pie.
Диагональ дисплея – 6,22 дюйма, а его разрешение HD+.
Сверху экрана реализован небольшой каплевидный вырез, в котором размещена фронтальная камера на 8Мп.
Основная камера – тройная – сенсоры 12Мп, 8Мп и 5Мп. Есть также светодиодная вспышка.
В основе – 8-ядерный чип MediaTek Helio P22 (MT6762), максимальная частота которого 2 ГГц. Графика в этой «связке» - IMG PowerVR GE8320.
В продаже новинка появится в версиях с 3 ГБ ОЗУ и 4 ГБ ОЗУ. Объем встроенной пользовательской памяти соответственно окажется на уровне 32 ГБ и 128 ГБ. Слот для карты памяти также будет предусмотрен.
Емкость аккумулятора – 3300 мАч.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и FM-тюнер.
О стоимости информации нет.