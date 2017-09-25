Смартфон HTC U11 Plus – известна дата анонса

25 сентября 2017, 14:15

Тайваньская HTC готовит анонс своего нового флагманского безрамочного смартфона - U11 Plus.



Ориентировочная дата анонса – ноябрь.

На данный момент эта новинка известна под кодовым именем Ocean Master.Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение 1440х2880 точек.Основная камера – двойная – 12+8Мп.Отдельно отмечено наличие сенсорной рамки Edge Sense.В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 835. Объем ОЗУ – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.Корпус «трубки» защищен по стандарту IP68.