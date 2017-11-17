HTC начала распространение релиза Android 8.0 Oreo для смартфона U11

17 ноября 2017, 11:15

Тайваньская HTC начала распространять обновление Android 8.0 Oreo для своего «сжимаемого» смартфона U11.



На данный момент пока что новый пакет доступен для пользователей данного аппарата на Тайване. Вместе с тем, производитель обещает уже совсем скоро расширить географию обновления.

Объем релиза – 1,33 ГБ, номер 2.31.709.1.Среди известных новшеств данного пакета, помимо классических особенностей самой операционной системы, отмечается также поддержка технологии VoWiFi у оператора China Telecom.Стоит также напомнить, что ранее HTC на официальном уровне подтвердила подготовку обновления прошивки для смартфонов U11, U Ultra и HTC 10. Однако конкретных дат на этот счет пока названо не было.