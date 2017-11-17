17 ноября 2017, 11:15

HTC начала распространение релиза Android 8.0 Oreo для смартфона U11

Тайваньская HTC начала распространять обновление Android 8.0 Oreo для своего «сжимаемого» смартфона U11.

На данный момент пока что новый пакет доступен для пользователей данного аппарата на Тайване. Вместе с тем, производитель обещает уже совсем скоро расширить географию обновления.

Объем релиза – 1,33 ГБ, номер 2.31.709.1.

Среди известных новшеств данного пакета, помимо классических особенностей самой операционной системы, отмечается также поддержка технологии VoWiFi у оператора China Telecom.

Стоит также напомнить, что ранее HTC на официальном уровне подтвердила подготовку обновления прошивки для смартфонов U11, U Ultra и HTC 10. Однако конкретных дат на этот счет пока названо не было.
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