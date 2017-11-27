Nokia 8 начала получать релиз Android 8.0 Oreo

27 ноября 2017, 10:15

Финская HMD Global начала распространять финальную версию обновления Android 8.0 Oreo для своего текущего флагмана – Nokia 8.

Об этом сообщили сразу несколько авторитетных СМИ, со ссылкой на главного менеджера по продукту Юхо Сарвикаса (Juho Sarvikas‏).Новое обновление получило номер V4.35J. Его объем – 1,51 ГБ. Среди новшеств, в том числе отмечается ноябрьское обновление безопасности Android.Распространяться обновление будет поэтапно по регионам.Напомним, что HDM Global проводила открытое бета-тестирование релиза Android 8.0 c конца октября. В нем приняло участие около 2 тысяч челочек.Теперь же аналогичное тестирование «восьмерки» начнется для владельцев смартфонов Nokia 3, 5 и 6.