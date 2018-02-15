HMD Global начала распространять релиз Android 8.1 Oreo для Nokia 8

15 февраля 2018, 10:45

Финская HMD Global начала распространять релиз Android 8.1 для своего флагманского смартфона Nokia 8.

Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), главный менеджер по продукту HMD Global, посредством своего аккаунта в Twitter.



Номер обновления V4.84A, а его объем 1,5 ГБ.



Среди особенностей пакета – новый интерфейс настроек, работа аккумулятора, переработанное меню управления питанием и пр. Кроме того, производитель учел также февральские обновления безопасности Android.



Напомним, что в ноябре прошлого года производитель уже обновил Nokia 8 до Android 8.0.

