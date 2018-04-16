Nokia 3 уже на Android Oreo

16 апреля 2018, 11:15

Компания HMD Global объявляет, что смартфоны Nokia 3 начинают получать обновление Android Oreo.

Смартфоны Nokia 8, Nokia 6 и Nokia 5 уже обновились до последней версии Android - владельцы этих моделей могут пользоваться «чистой», защищенной и всегда актуальной ОС.

С Android Oreo на Nokia 3 вы можете наслаждаться новейшими функциями от Google, в том числе режимом картинка-в-картинке и 60 новыми эмодзи для яркого общения. Приложения Android Instant Apps дают возможность улучшить уже чистый Android, одновременно помогая оптимизировать аккумулятор Nokia 3 и ограничивая использование фоновых программ.

HMD Global тесно сотрудничает с Google, чтобы гарантировать владельцам новых телефонов из портфолио Nokia не только постоянные обновления, но и улучшенный опыт пользования, а также актуальное программное обеспечение. Недавно анонсированные Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus и новый Nokia 6 будут поставляться на Android Oreo уже из коробки, а Nokia 1 обеспечит эффективную работу ОС, функционируя на Android Oreo (Go edition).

Роберт Северски (Robert Siewierski), региональный менеджер HMD Global в Украине, Польше и странах Балтии:

«Масштабы и скорость, с которой мы обновляем операционную систему (ОС) и отправляем обновления безопасности, — это именно то, чем мы гордимся. Каждое обновление постоянно улучшается благодаря нашей программе бета-тестирования для телефонов Nokia, которая собрала уже более 50000 пользователей с момента ее запуска в прошлом году. Она предназначена для того, чтобы выслушать замечания наших пользователей и внедрить самые нужные предложения. Нас поддерживает сообщество энтузиастов Nokia, а их страсть и обратная связь всегда были основным фактором, который помогает нам постоянно и быстро обновлять телефоны, прислушиваться к советам и пожеланиям, совершенствуя всю линейку смартфонов - от базовых телефонов к флагману».



Смартфоны Nokia поставляются с «чистым», безопасным и всегда актуальным Android и обеспечивают использование последних инноваций Google, а также постоянные обновления системы. «Чистый» Android гарантирует отсутствие ненужных изменений в интерфейсе пользователя или скрытых процессов, которые тратят заряд батареи или замедляют работу смартфона - благодаря этому вы сможете пользоваться смартфоном дольше.

