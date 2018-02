Пять новых телефонов Nokia и непревзойдённый Android One

27 февраля 2018, 15:45

HMD Global анонсирует четыре новых телефона в своем портфолио Android-смартфонов – Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 и Nokia 1.

Линейка аппаратов устанавливает новые стандарты в материалах и дизайне. В каждом из новых смартфонов пользователи найдут ожидаемые для бренда Nokia долговечность и надежность.



Кроме гарантий «чистой», безопасной и постоянно обновляющейся ОС Android, HMD Global объявляет о том, что станет первым глобальным партнёром, все новые смартфоны которого войдут в программу Android One от Google. Смартфоны Nokia идеально подходят для глобальной программы благодаря регулярности выхода обновлений безопасности, выпускаемых ежемесячно.



В дополнение к новым смартфонам на Android HMD Global анонсировала возвращение «слайдера» - обновленной версии культового телефона Nokia 8110 - с поддержкой технологии 4G и таких приложений как Google Ассистент, Google Карты, Google Поиск, Facebook и Twitter.

Три новых смартфона Nokia - Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus и обновленный Nokia 6, присоединяются к семейству Android One, предлагая высококачественный программный продукт, разработанный Google. Каждый телефон будет оставаться постоянно обновлённым, что позволит достичь высокого уровня безопасности благодаря новейшим разработкам Google в сфере искусственного интеллекта. Смартфоны Nokia поставляются с неизменно «чистой» ОС Android без лишних надстроек, интерфейсов и скрытых процессов, которые могли бы использовать заряд батареи или замедлять работу смартфона. Каждый из новых смартфонов поставляется только с самыми необходимыми приложениями, поэтому у вас будет больше места для хранения фото, видео или музыки, а благодаря последним инновациям в области энергосбережения вы будете оставаться на связи на протяжении всего дня.



Новые смартфоны Nokia будут поставляться уже с Android Oreo, и позволят пользоваться новейшими функциями операционной системы: Picture-in-Picture для многозадачности, Android Instant Apps для запуска приложений без загрузки, 60 новыми эмодзи, а также технологии, увеличивающие время работы батареи за счет ограничения фонового использования приложений.



Вдохновленный богатым наследием телефонов Nokia, элегантный дизайн и компактный стиль Nokia 8 Sirocco – это идеальное сочетание мастерски точной сборки и инноваций. С новыми функциями камеры, в том числе улучшенным режимом двухсторонней съёмки Dual-Sight, оптикой ZEISS, а также идеальной акустикой, Nokia 8 Sirocco является ультракомпактным, мощным и в то же время самым красивым нашим смартфоном на сегодняшний день.



Его изогнутое по краям стекло обрамлено рамкой корпуса, выточенной из нержавеющей стали – настоящее слияние красоты и силы. С 5,5-дюймовым 2К OLED-экраном, тонкой рамкой размером всего лишь 2 мм по краям, в ультракомпактном литом корпусе смартфон очень удобен в использовании.



Его корпус, выполненный из нержавеющей стали, в 2,5 раза прочнее алюминия 6000 серии, а экран, защищенный 3D Corning® Gorilla® Glass 5, способен выдержать любые удары. Телефон комфортно и надежно лежит в руке благодаря идеально выверенному весу и двойной алмазной полировке корпуса из стали.



Теперь запечатлеть каждую деталь будет намного проще благодаря двойной камере с оптикой ZEISS - ультрачувствительной широкоугольной основной камере для низкой освещенности и дополнительным 13-мегапиксельному сенсору с 2-кратным оптическим зумом. А с режимом Pro Camera вы можете вручную редактировать каждый сделанный снимок и делать профессиональные фото.



Nokia 8 Sirocco поступит в продажу в начале апреля, ориентировочная среднемировая розничная цена без учета налогов и субсидий составит €749.

Экран, мощность, дизайн и функции Nokia 7 Plus подобраны специально для создания потрясающего контента, чем выделяют модель на фоне других смартфонов линейки. Сочетая инновационную оптику и алгоритмы обработки изображений Nokia 7 Plus превращает моменты жизни в реалистичные фотографии. Смартфон оснащен двойной основной камерой на 12 МП с высокой производительностью и улучшенным режимом Dual-Sight, а также оптикой ZEISS. Благодаря этим функциям, широкому углу съемки и особой ультрачувствительности камеры вы сможете делать отличные снимки как в условиях низкой освещенности, так и при очень ярком свете. А дополнительная 13-мегапиксельная камера обеспечит двукратный оптический зум для тех моментов, когда нужно быть в самом центре событий.

Благодаря мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 660, вы сможете запечатлить больше воспоминаний и наслаждаться контентом значительно дольше. Он создан для максимальной производительности, с продолженным временем автономной работы, даже если вы транслируете свои видео #Bothie в прямом эфире на Facebook или на YouTube. Оптимизированный для получения максимума мощности из его и без того впечатляющего аккумулятора емкостью 3800 мАч, Nokia 7 Plus обеспечит двухдневную работу батареи.



Плавно изогнутые края экрана делают видимую часть дисплея больше и элегантнее. Яркий 6-дюймовый Full HD+ дисплей с пропорциями 18:9 идеален для просмотра видео, общения в социальных сетях, игр и развлечений – при том, что ширина аппарата такая же, как у 5,5-дюймовых моделей.



Nokia 7 Plus представлен в двух цветовых сочетаниях: черный/медь и белый/медь. Смартфон поступит в продажу в начале апреля, ориентировочная среднемировая розничная цена без учета налогов и субсидий составит €399.



Продолжая успех первой версии этого смартфона, новый Nokia 6 в более компактном и прочном корпусе стал еще мощнее и получил новые отличные функции. На 60% быстрее отмеченного наградами предшественника, Nokia 6 объединяет улучшенный режим Dual-Sight, оптику ZEISS, быструю зарядку с разъёмом USB-C, более эргономичное соотношение между экраном и корпусом, пространственный звук Nokia и работает на базе «чистой», безопасной, обновляемой ОС Android Oreo™.



Новый Nokia 6 выводит точность мастерства исполнения предыдущей модели на новый уровень, поскольку смартфон имеет цельный корпус из алюминия 6000 серии, прошедшего 11-часовой процесс двухтонового анодирования и полировки. Сочетание изогнутого 2.5D дисплея, покрытого защитным стеклом Corning® Gorilla Glass, придает компактному и изысканному корпусу нового Nokia 6 абсолютную выносливость.



Наши инженеры интегрировали в Nokia 6 мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 630 для быстрой работы и умеренного энергопотребления, которое позволяет оставаться на связи весь день.



Nokia 6 будет доступен в трёх цветах: черном, белом и синем, а также в двух вариантах с 3ГБ оперативной памяти/ 32ГБ встроенной памяти, который будет доступен уже в начале апреля, или 4ГБ оперативной памяти/ 64ГБ встроенной памяти, который поступит в продажу позже. В продаже смартфон появится в начале апреля, ориентировочная среднемировая розничная цена без учета налогов и субсидий составит €279.



Nokia 1 – это прорыв в использовании доступных технологий. Базовые функции смартфона и привычное качество телефонов Nokia сочетаются с хорошо знакомым фанатам марки дизайном. Этот смартфон поставляется с Android Oreo (версия Go), оптимизированной версией для устройств имеющих оперативную память в один и менее гигабайт. Nokia 1 спроектирована в расчете на плавную работу и быстрый отклик. С полным доступом к Google Play Store вам будут доступны уже любимые приложения от WhatsApp, Facebook и Instagram до мобильного банкинга и других оптимизированных для Android Go программ.



Nokia 1 по-новому обыгрывает ‘Nokia smile’, а популярные сменные панели Xpress-on разнообразных ярких цветов позволят вам при желании быстро менять облик телефона. Панели надеваются и снимаются одним движением в считанные секунды. Каждая сменная панель сделана с таким же вниманием к деталям и точностью, как и оригинальная. Жёсткая двухцветная крышка из поликарбоната готова принимать на себя удары и царапины каждый день.



Nokia 1 будет представлен в красном и синем цветах и доступен в апреле для поклонников по всему миру. Ориентировочная среднемировая розничная цена Nokia 1 без учета налогов и субсидий составит €69. Сменные панели Xpress-on будут продаваться отдельно по цене от $7.99 в ярко-голубом, сером, желтом и розовом цветах.





Обновленный легендарный Nokia 8110 с поддержкой 4G повторяет облик известного слайдера. С его помощью вы можете отключиться от текущих дел или просто расслабиться зная, что все необходимые функции смартфона у вас под рукой.



Этот телефон предлагает знакомый и простой в использовании интерфейс: интуитивный тактильный механизм, слайдер, который может принимать и завершать звонки. Nokia 8110 – это традиционные для Nokia стандарты надёжности, прочности и долговечности. Nokia 8110 обеспечивает предельную четкость передачи голоса в сетях с поддержкой VoLTE. Это идеальный выбор для желающих обладать культовым телефоном с поддержкой 4G или вторым телефоном. Телефон поддерживает доступ к магазину приложений и вы можете продолжать пользоваться своими любимыми программами как Google Ассистент, Google Поиск, Google Карты, Facebook и Twitter, обмениваться имейлами, загружать свои контакты или синхронизировать календарь с Outlook и Gmail. Безупречность работы Nokia 8110 обеспечивает мобильная платформа Qualcomm 205. И конечно же, в Nokia 8110 есть обновленная игра Snake!



Nokia 8110 будет доступен в двух ярких цветах на выбор, «традиционном черном» и «бананово-желтом», и выйдет в продажу в мае. Ориентировочная среднемировая розничная цена без учета налогов и субсидий составит €79.



По мере расширения портфолио, мы придерживались единого видения – поставлять качественные телефоны Nokia, которые соответствуют ожиданиям наших поклонников. Для нас, это было волнующее время, и, поскольку мы смотрим в будущее, мы планируем использовать наш успех, расширяя линейку смартфонов и предоставляя потребителям широкий спектр телефонов Nokia, которым они могут доверять и на которые они могут положиться».