В Барселоне и Мадриде появились первые терминалы Revolut

4 июня 2025, 12:15

50 терминалов распределили между двумя городами. Чуть позже их поставят в Валенсии и Малаге. В ближайшее время общее число терминалов в этих четырех городах доведут до 200.



Через терминалы можно снимать наличные, получать карты и выполнять другие операции.