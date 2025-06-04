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4 июня 2025, 12:15

В Барселоне и Мадриде появились первые терминалы Revolut

50 терминалов распределили между двумя городами. Чуть позже их поставят в Валенсии и Малаге. В ближайшее время общее число терминалов в этих четырех городах доведут до 200. 

Через терминалы можно снимать наличные, получать карты и выполнять другие операции.


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