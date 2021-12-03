Британская Revolut планирует нанять 100 IT-специалистов в Украине

3 декабря 2021, 7:28

Глобальное финансовое приложение Revolut, стоимость которого оценивается в 33 миллиарда долларов, объявил о готовности инвестировать ресурсы в Украину и планирует создать 100 новых рабочих мест в IT-секторе в стране до конца 2022 года.

Самый дорогой финтех бренд Великобритании ищет талантливых специалистов для разработки новых услуг, продуктов и функций, а также расширения бизнеса на рынки Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Компания Revolut уже наняла 20 специалистов в стране и использует мощный кадровый потенциал Украины, нанимая специалистов по разработке программного обеспечения (Java Backend, Frontend, iOS/Android, Python), аналитики и обработки данных, подбора персонала. Команда Revolut в Украине служит техническим центром для глобальной деятельности Revolut, отражая весь спектр технических навыков специалистов.Revolut заинтересован в привлечении лучших разработчиков программного обеспечения в Украине, в свою очередь предлагая ряд бенефитов и уникальные возможности для развития:- удаленная работа из любой точки Украины- зарплата международного уровня- разработка инновационных финтех продуктов, которыми пользуются миллионы людей во всем мире- работа в глобальных продуктовых командахВладислав Яценко, технический директор и сооснователь компании Revolut, отметил:«Шесть лет назад я стал сооснователем финтех-стартапа Revolut в Лондоне. Сегодня Revolut – это глобальное финансовое приложение с более чем 16 миллионами клиентов по всему миру. Наш успех был бы невозможен без невероятно талантливых инженеров и разработчиков. Это команда высококлассных профессионалов, воплощающих мечты наших клиентов в реальность.Я горжусь тем, что в наших офисах в Лондоне, Нью-Йорке, Кракове, Берлине уже работают много специалистов из Украины. И нам нужно еще больше таких талантов. Сейчас, когда удаленная работа стала новой нормой нашей жизни, мы открываем более 100 рабочих мест для технических специалистов, чтобы создавать глобальные продукты непосредственно из Украины».В мире сервис Revolut зарекомендовал себя как инновационная альтернатива традиционным банковским продуктам благодаря своему набору цифровых продуктов для платежных и бизнес-счетов, платежных карт, обмена валют и денежных переводов, инвестиций, страхования и других финансовых услуг. В 2021 году сервис Revolut запустил переводы из Европы в Украину в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках.За пределами Европы Revolut был успешно запущен в Сингапуре и Австралии в 2019 году, а также в США и Японии в 2020 году. В 2021 году компания открыла свои офисы и наняла руководителей подразделений в Индии и Мексике. Компания Revolut заявила о своих планах выйти на ряд рынков в Южной Америке и расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.