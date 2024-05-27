Курсы Frontend от DAN.IT: почему стоит пройти?

27 мая 2024, 10:05

Когда мы поступаем в университет, мы тщательно выбираем профессию и рассчитываем на то, что сразу после окончания у нас будет много возможностей найти высокооплачиваемую работу. Но не обязательно тратить большое количество времени на обучение - можно стать профессионалам и благодаря специальным курсам.

Компания "DAN.IT" предлагает всем желающим записаться на курсы Frontend с трудоустройством. Обучаясь тут, вы можете быть уверены не только в поддержке специалистов на каждом этапе, но и в том, что после обучения вы сможете получить работу от реальных заказчиков. В результате у вас будет много опыта, а в дальнейшем вам будет легче найти свой собственный путь в мире IT.

Пройти курсы по Frontend разработке решают не только новички, но и специалисты, которые имеют опыт работы в области IT, но в других ее сферах. Обучение дает каждому такие перспективы:

Высокий спрос на рынке IT. Верстальщики всегда были востребованными, так как их задача - создавать буквально основу для веб-страниц и веб-приложений. И с каждым годом спрос на таких специалистов все больше растет - открываются новые компании, которые нуждаются в таких программистах. Но и крупные корпорации часто находятся в поисках профессионалов для себя;

Высокая заработная плата. Frontend разработчики получают конкурентоспособную заработную плату - именно так показывают различные исследования. Уровень дохода, конечно, будет зависеть от множества факторов, как опыт работы, навыки, от региона, а также от специфики самой компании. Но в целом верстальщики получают достаточно высокие зарплаты;

Карьерный рост. Если вы новичок и решили пройти курс, вы получите основные знания по Frontend разработке. Но дальше можно смело двигаться по карьерной лестнице, проходя все более продвинутые курсы, а также самостоятельно обучаясь. Это сложный, но безумно интересный опыт, который принесет вам немало удовольствия. Все это также подтверждается повышением заработной платы, когда вы сможете работодателю предложить больше и лучше. Освоив Frontend разработку, вы в итоге также сможете перейти в более сложные условия IT, так как это базовые знания, которые нужны во всех сферах программирования;

Еще одно преимущество Frontend разработок, а также обучения этой профессии, заключается в том, что вы сможете работать удаленно. В результате можно путешествовать, жить в других странах, не теряя своего места работы.

Если вы еще сомневаетесь, курсы Frontend - это именно то, что нужно современному человеку, который хочет от жизни получать максимум.