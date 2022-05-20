GlobalLogic запускає безкоштовний профорієнтаційний курс для старшокласників

20 мая 2022, 13:15

Міжнародна ІТ-компанія GlobalLogic запускає безкоштовний курс IT Choice, серію профорієнтаційних лекцій для учнів 9-11 класів.

Мета навчання - допомогти старшокласникам визначитись із майбутньою професією, познайомитись з ІТ-індустрією, її трендами та напрямками. Заняття проходитимуть онлайн з 23 травня. Лекції будуть також доступні у записі.

IT Choice від GlobalLogic Education — це серія онлайн-уроків з інженерами GlobalLogic. У рамках курсу спеціалісти розкажуть про професії в ІТ-індустрії: від маркетингу, менеджменту, HR і дизайну до суто технічних позицій. Це допоможе старшокласникам обрати університет та освітню програму. Крім цього, підлітки дізнаються про роботу з кодом, розробку мобільних застосунків, краще зрозуміють що таке API та фреймворки, а також якими вони бувають.

«Ми залучили до створення курсу наших досвідчених та сильних інженерів, – розповідає керівник університетської програми GlobalLogic в Україні, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало. – Вони познайомлять старшокласників з основами програмування, написання коду, розкажуть про можливості професійного зростання. В Україні дуже багато талановитої молоді, наша задача – допомогти розвивати їх потенціал».

У Міністерстві освіти та науки також відзначають важливість подібних профорієнтаційних курсів. Адже згідно з IT Ukraine Report, який було презентовано у 2021 році, підвищений інтерес абітурієнтів до фаху та державне фінансування навчання призведуть до зростання кількості випускників ІТ-спеціальностей на майже 45% у 2025 році - до 23 тисяч випускників.

«Чудова ініціатива від провідної ІТ-компанії, – говорить Дмитро Завгородній, генеральний директор директорату цифрової трансформації МОН. — Вступникам дуже важливо заздалегідь знайомитись з різними професіями в ІТ і шукати те, що їм ближче, розуміти наскільки важливі фокусні знання та навички, щоб досягти успіху».

При цьому, навіть попри розв’язану росією війну проти України, ІТ продовжує розвиватися та залишається однією з найперспективніших галузей для кар'єрного розвитку. Навіть в умовах війни кількість відкритих позицій в IT-сфері залишається високою.

Долучитись до курсу IT Choice зможе кожен охочий після реєстрації. Для участі потрібен лише особистий девайс (ноутбук, планшет, смартфон тощо) з доступом до інтернету.

- Старт курсу: 23 травня

- Для кого: учні 9-11 класів

- Тривалість: до 3 тижнів, 6 занять по 1.5 години

- Формат проведення: Online, Zoom