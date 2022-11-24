GlobalLogic оголосила про придбання Fortech та відкриття офісу в Румунії

24 ноября 2022, 17:15

GlobalLogic, компанія групи Hitachi, оголосила про придбання Fortech — провідної румунської компанії з розробки програмного забезпечення.

Головний офіс Fortech знаходиться у місті Клуж-Напока. За майже 20 років Fortech співпрацювала з сотнями клієнтів і розвивала понад тисячу цифрових проєктів, що дозволило їй стати однією з найбільших в Румунії компаній з цифрової інженерії.

Крім того, GlobalLogic відкрила офіс у Бухаресті та запрошує інженерів долучатися до компанії в Румунії.

Fortech співпрацює з більш як 1100 фахівцями, має офіси в чотирьох містах Румунії та клієнтів з різних галузей. Досягнення та можливості компанії допоможуть GlobalLogic розширити базу клієнтів і талантів, аби задовольнити глобальний попит на цифрову трансформацію. Крім того, досвідчені фахівці Fortech передадуть цінний технічний досвід, міцні відносини на європейських ринках і з клієнтами.«Fortech є провідною компанією з підтвердженою репутацією та спеціалізацією на технологіях, необхідних для цифрової еволюції, — заявив Нітеш Банга, президент і СЕО GlobalLogic. — Ця угода посилить присутність GlobalLogic у Європі та відкриє доступ до багатого кадрового ринку Румунії, а Fortech забезпечить ресурсами та сильною підтримкою GlobalLogic і Hitachi. Ми раді вітати компанію Fortech та її талановитих спеціалістів у родині GlobalLogic».Компанія Fortech, заснована 2003 році, надає повний спектр цифрових інженерних послуг, куди входить проєктування архітектури, розробка програмного забезпечення, DevOps, QA та аналіз даних. Спеціалізується на Cloud, IOT та SaaS. Fortech має великий досвід у шести швидкозростаючих вертикалях: автомобільній промисловості, банківській справі та фінансах, охороні здоров’я, виробництві, послугах, медіа і телекомунікаціях. Експертиза та досвід румунської компанії співпадають з досвідом GlobalLogic. Завдячуючи своїм досягненням, Fortech увійшла до 2022 Best Managed Companies за версією Deloitte в Румунії.«Ми пишаємося нашим досвідом, в рамках якого допомогли багатьом компаніям усвідомити силу трансформаційних цифрових рішень, — каже Келін Вадува, генеральний директор Fortech. — Об’єднання зусиль із GlobalLogic за підтримки Hitachi виводить наші досягнення на абсолютно новий рівень. Крім того, надзвичайно приємно знайти партнера, який поділяє наші культурні цінності, приділяючи значну увагу людям, клієнтам і користі для суспільства».Інвестиція GlobalLogic у Fortech є частиною багаторічної стратегії компанії, покликаної посилити її значення на європейському ринку та допомогти ще якісніше обслуговувати клієнтів у всьому світі. Цей крок збільшить перевагу Hitachi в інформаційних та операційних технологіях і продуктах, а також прискорить її зростання, сприяючи розширенню технологічного напрямку корпорації під назвою Lumada.Умови угоди не розголошуються. Згідно з домовленостями, Fortech продовжить працювати в поточному складі як дочірня компанія, що повністю належить GlobalLogic. Угода підлягає звичайному схваленню регуляторних органів і очікується, що вона буде завершена до кінця четвертого кварталу 2022 року. Угода зміцнить присутність GlobalLogic у Європі, відкривши доступ до потужного кадрового резерву Румунії та клієнтської бази компаній Blue-Chip.