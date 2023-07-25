Знижка до 22% на три види страхування для абонентів Київстар

25 июля 2023, 11:45

Користувачі послуг Київстар, завдяки партнерству з «Finance.ua», мають можливість отримати унікальну знижку на придбання страхування, а саме:

-22% на Туристичне страхування;-20% на Автоцивілку (ОСЦПВ);10% кешбеку від вартості Зеленої картки на картку WOG Pride.

За час партнерства із Finance.ua більше 100 тисяч абонентів Київстар скористались акційними пропозиціями.

Для того щоб скористатись вигідною пропозицією цього разу, необхідно зайти в додаток Мій Київстар або якщо ви ще не є користувачем - завантажити його на свій смартфон та авторизуватися.

В додатку абоненти отримають унікальний код, який необхідно ввести на сайті партнера при купівлі страхування. Скористатись промокодом можливо по 31 жовтня 2023 року (включно), необмежену кількість разів.

«Вже не перший рік ми співпрацюємо з Finance.ua, що є свідченням взаємної довіри. Ми пишаємось тим, що наші користувачі отримують пропозиції, які є не тільки корисними, а й вигідними. Спільно з Finance.ua ми забезпечуємо наших абонентів якісними послугами страхування, задовольняючи їх потреби» - зазначає начальник департаменту управління доступом та сервісом клієнтів.

Нагадаємо, що Мій Київстар — це персональний кишеньковий помічник для керування власним номером, аналізом витрат та обсягом послуг за номером, та багато іншого. Користувачі додатку можуть поповнювати рахунок без комісії, а також отримувати вигідні пропозиції від партнерів та бонуси від Київстар