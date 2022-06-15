Київстар запускає тариф LOVE UA для абонентів передплати

15 июня 2022, 11:45

Київстар запустив патріотичний тариф LOVE UA з Суперсилами для абонентів передплати та клієнтів тарифної лінійки ВСЕ РАЗОМ.

У новій пропозиції абонентам доступні 12 ГБ мобільного інтернету та безлім на безліч популярних додатків, 1200 хв для дзвінків на всі мобільні та міські номери по Україні, а після їх вичерпання буде діяти безлім у мережі Київстар. Клієнти, які підключать ВСЕ РАЗОМ LOVE UA, отримають в основному пакеті послуг ще й Домашній Інтернет.

Та головна особливість LOVE UA – великий вибір Суперсил. Це додаткові послуги, які кожен клієнт може підключити без доплат, відповідно до своїх потреб. Серед них:

- 5 ГБ мобільного інтернету, щоб зібрати ще більше пожертв у соцмережах, бути воїном у спростуванні фейків і блокувати ворожі сайти 24/7;

- 300 хвилин на всі мережі по Україні, аби завжди мати змогу поширювати правдиву інформацію та бути на зв’язку;

- безлім на YouTube та інші відео додатки, щоб український контент дивитися стало ще простіше;

- 50 хвилин для дзвінків за кордон на номери 12 країн, щоб ви могли подзвонити рідним в інших країнах;

- Роумінг - 50 бонусів для зв’язку у роумінгу, щоб телефонувати, відправляти SMS та користуватися інтернетом, навіть перебуваючи за кордоном.

- SIM для планшета або SIM для другого телефона.

Для абонентів передплати доступний ще й спеціальний пакет Київстар ТБ, а для клієнтів з тарифом ВСЕ РАЗОМ LOVE UA – гігабітний Домашній інтернет або статична IP-адреса.

Нагадаємо, що 2 червня ми запустили тариф LOVE UA для контрактних та бізнес-клієнтів, а тепер він доступний для усіх наших клієнтів, щоб кожен міг знайти свою Суперсилу. Тариф LOVE UA діє разом з іншими тарифами лінійки ТВІЙ, ВАШ та ВСЕ РАЗОМ і кожен може обрати той варіант, який підходить найбільше. Щоб перейти на новий тарифний план достатньо зателефонувати за номером 477 та обрати його в голосовому меню, у додатку для самообслуговування Мій Київстар чи завітати до нашого магазину.





