Абоненти Київстар можуть допомогти ЗСУ просто поповнивши свій тариф

25 июля 2022, 17:45

Відчуваючи вдячність та повагу до наших героїв, що боронять Україну на передовій, Київстар запускає нову Суперсилу «Допомога ЗСУ» у тарифах передплати LOVE UA та ВСЕ РАЗОМ LOVE UA.

Завдяки їй частина оплати за пакет послуг буде системно надходити на благодійний рахунок фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим».

За умови підключення Суперсили «Допомога ЗСУ» до 50 гривень з оплати за тариф абонента буде перераховано до благодійного фонду «Повернись живим», який вже 8 років забезпечує військових, найперше, сучасною технікою, а також проводить спеціальні тренінги, які допомагають захищати Україну.

«Ми вдячні всім абонентам, які активно долучаються до допомоги країні. Загалом вже понад 2,5 мільйони гривень перераховано на підтримку Української армії через короткі номери та СМАРТ-гроші. Тому ми розширюємо можливості допомагати та створили Суперсилу «Допомога ЗСУ», яка дозволяє регулярно підтримувати військових», – розповіла про нову ініціативу оператора Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.

Щоб підключити Суперсилу достатньо відправити SMS на номер 88032 з будь-яким текстом. Підключення послуги безкоштовне на території України. Після активації Суперсили кошти будуть перераховуватися автоматично до благодійного фонду після кожної успішної оплати за тарифний план (пакет послуг на 4 тижні/місяць).

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Київстар виділив вже понад 33 мільйони для гуманітарної допомоги військовим, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни. Зокрема, ще наприкінці лютого компанія перерахувала 10 мільйонів гривень до БО «Повернись живим».

Нагадаємо, що раніше Київстар запустив лінійку патріотичних тарифів LOVE UA. З новим пакетом послуг здійснювати сотні дзвінків у різні куточки України та закордон, бути завжди на зв’язку із близькими та вести інформаційну боротьбу онлайн стало ще простіше.