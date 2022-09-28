Абоненти Київстар використали безоплатно 443 млн хвилин для спілкування

28 сентября 2022, 16:45

Крім цього клієнти національного мобільного оператора отримали ще 22 млн гігабайтів мобільного інтернету додатково до послуг у своїх тарифах.

Такі результати спеціальної пропозиції Суперсила «Вдвічі більше», яка тривала у липні та серпні.

Нагадаємо, що Суперсила «Вдвічі більше» – це одна з активностей оператора для підтримки клієнтів додатковими послугами безоплатно. Всі охочі абоненти передплати, контракту та бізнес-клієнти могли замовити подвоєння пакета послуг у своєму тарифі або додатковий пакет, в залежності від форми обслуговування.

Всього за 2 літні місяці скористалися такою пропозицією 1,6 млн абонентів Київстар, які могли використати додаткові послуги для роботи або навчання онлайн, щоб частіше розмовляти з рідними й друзями або збирати донати на ЗСУ онлайн й багато іншого.

Загалом, із початком повномасштабного вторгнення росії Київстар реалізує цілий ряд заходів, щоб підтримати своїх клієнтів додатковими безоплатними послугами або бонусами на суму, яка вже перевищує 560 млн грн. У тому числі на визволених або тимчасово окупованих територіях, і в зоні проведення активних бойових дій абоненти Київстар продовжують отримувати бонусні послуги. Наприклад, пакети для дзвінків у мережі. Клієнти в роумінгу можуть користуватися такими ж тарифами Київстар як в Україні завдяки сервісу «Роумінг як вдома».