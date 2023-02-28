Київстар разом з абонентами зібрав кошти на 38 пікапів для ЗСУ

28 февраля 2023, 10:15

На честь 25-ї річниці першого дзвінка в мережі Київстар, мобільний оператор спільно з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» реалізували проєкт #ДоброПереможе.

У межах спільної ініціативи Київстар виділив 25 000 000 гривень, а абоненти оператора зібрали ще 13 016 873 гривні на нові авто для ЗСУ. На зібрані кошти фонд вже закупив й передав на фронт 38 надійних пікапів для гуманітарних потреб військових.

«Вже минув рік з початку повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що нашим військовим як ніколи потрібна підтримка. Тож, Київстар продовжує системно допомагати ЗСУ разом з фондом «Повернись живим», який купує десятки нових пікапів. Я радий, що ми надихаємо і наших абонентів долучатися до благодійності. Вже більш ніж 100 тисяч із них підключили Суперсилу «Допомога ЗСУ» та з кожною оплатою рахунку донатять на армію. Не зупиняємось й разом рухаємося назустріч перемозі», – прокоментував результати збору Олександр Комаров, CEO Київстар.

Всім клієнтам, хто долучився до підтримки захисників та захисниць, на знак вдячності оператор нараховував бонусні 25 гігабайтів мобільного інтернету або 250 хвилин для дзвінків на інші мережі. Загалом у листопаді та грудні абоненти Київстар отримали таким чином 7 млн гігабайтів мобільного інтернету та 16 млн хвилин для дзвінків безоплатно.

«Кожен із цих автомобілів врятує не одне життя наших захисників. Вони необхідні, зокрема, для евакуації поранених. Дякуємо кожному, хто долучився до проєкту, і компанії Київстар, звісно — за історію послідовного і плідного партнерства. Торік спільно з нею та Океаном Ельзи ми також зібрали 15 мільйонів гривень на пікапи, які працюють на передовій. І наша співпраця триває», — коментує директор Департаменту розвитку та партнерств Фонду Олег Карпенко.

Долучитися до збору коштів на пікапи клієнти національного мобільного оператора могли завдяки благодійним SMS, безпосередньо на сайті фонду або підключивши Суперсилу «Допомога ЗСУ». Завдяки останній під час оплати свого тарифу абоненти передплати переказують до 50 грн його вартості на потреби ЗСУ у фонд «Повернись живим».

Благодійний збір #ДоброПереможе став ще однією активністю бренду для підтримки захисників, які обороняють Україну на передовій та звільняють тимчасово окуповані території країни від російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення Київстар вже перерахував понад 130 млн грн благодійної допомоги на гуманітарні потреби країни, зокрема 45 млн грн надано на гуманітарні потреби військових до фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим.