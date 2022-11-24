Київстар перерахував 25 мільйонів гривень на нові авто для захисників

24 ноября 2022, 18:15

У грудні виповниться 25 років від першого мобільного дзвінка в мережі Київстар.

До цієї дати український мобільний оператор спільно з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» запустили проект #ДоброПереможе для збору коштів на нові пікапи для ЗСУ. Київстар вже перерахував 25 000 000 гривень на транспортні засоби для гуманітарних потреб захисників й закликає долучатися до допомоги. Всі абоненти оператора, які підтримають збір коштів, на знак вдячності отримають бонуси. Зробити свій внесок можна за посиланням.

«Цього року Київстар виповнюється 25 років, але попри війну - ми не святкуємо, а й далі відбудовуємо мережу і віримо, що скоро на мапі покриття з’являться нові звільнення міста та села. Аби наблизити цей момент, ми перерахували фонду «Повернись живим» 25 мільйонів гривень. Також закликаємо наших абонентів приєднуватися, а ми віддячимо їм за це бонусними послугами. Разом ми впевнено рухаємось назустріч перемозі!» – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

Загалом цього року мобільний оператор перерахував 45 мільйонів гривень на гуманітарні потреби військових до фонду «Повернись живим», який компетентно перетворює благодійні внески на допомогу ЗСУ.

«На передовій пікапи — це не просто автівки. Це — те, що рятує життя і допомагає військовим. На машинах працюють наші зенітники, на пікапах підвозять їжу та воду, їх також використовують, зокрема, для евакуації наших поранених пілотів. Влітку спільно з Київстар Фонд уже акумульовував майже 15 мільйонів гривень, які стали пікапами, що зараз працюють на передовій. Але для закриття потреб армійців потрібні тисячі таких машин. Тож ми у команді «Повернись живим» дякуємо партнерам і виримо, що всі небайдужі й цього разу підтримають нашу ініціативу», — каже директор Департаменту розвитку та партнерств Фонду «Повернись живим» Олег Карпенко.

Приєднатись до збору можуть усі охочі абоненти передплати Київстар підключивши Суперсилу «Допомога ЗСУ», аби регулярно перераховувати до 50 гривень від вартості пакета послуг у своєму тарифі на рахунок фонду «Повернись живим». Також, абоненти передплати можуть відправити SMS на короткий номер 2525 й перерахувати зі свого мобільного рахунку 25 грн до фонду на нові пікапи для армії. Контрактні та бізнес-клієнти можуть долучитися до ініціативи через додаток Мій Київстар й пожертвувати кошти через банківський переказ.

З моменту запуску збору коштів абоненти Київстар вже зібрали 1,5 мільйона гривень на підтримку армії. Всі залучені донати будуть перераховані в благодійний фонд «Повернись живим», який вже понад 8 років забезпечує військових сучасною технікою, а також проводить спеціальні тренінги, які допомагають захищати Україну.

Абоненти Київстар, які до кінця року підтримають збір коштів на авто для ЗСУ, отримають на знак вдячності від оператора 25 Гб мобільного інтернету або 250 хвилин для дзвінків на інші мережі по Україні.