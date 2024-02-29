Київстар та "Повернись живим" передали обладнання для розмінування

29 февраля 2024, 13:15

Спільний благодійний проєкт задля пришвидшення розмінування від Київстар і фонду «Повернись живим» успішно завершено.

У рамках ініціативи передано всі комплекти необхідної техніки, автівки та набори сучасного обладнання для знешкодження мін та боєприпасів захисникам 146 інженерно-саперних груп ЗСУ.

Кожна група отримала новий пікап, квадрокоптер, планшет, радіостанції, персональні та групові набори для розмінування, металошукач, підривну машинку із зарядним пристроєм і підсумком тощо. Між групами військових частин розподілили 42 модульні вибухозахисні костюми «Яровит».

З травня 2023 р. тривала фандрейзингова кампанія на забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування саперів Сил підтримки ЗСУ. Загалом акумульовано 180 млн грн. завдяки внескам небайдужих українців, іноземних партнерів, абонентів і співробітників мобільного оператора, представників бізнесу та культури. Київстар перерахував на збір понад 61 мільйон гривень, з яких прямий благодійний внесок компанії – 31,5 мільйон гривень і понад 29 мільйонів гривень перераховано завдяки підключенням Суперсили «Допомога ЗСУ», майже 700 тисяч гривень – внески співробітників мобільного оператора.

«Я щиро дякую нашим саперам, які очищають Україну від небезпечного спадку війни та дякую кожному, хто підтримав ініціативу «Нам тут жити». Об’єднавшись, ми перевищили амбітну мету в 175 млн грн і зібрали 180 млн грн, які допоможуть захисникам робити наші землі безпечними для життя.”, – зазначив Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

Нагадаємо, що «Нам тут жити» — спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи «1+1 media». 100% зібраних коштів спрямовані на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для саперів ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити захисників, які займаються розмінуванням, і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечних для людей наслідків війни й окупації.

«Підрозділи Сил підтримки ЗСУ розміновують як деокуповані Харківщину та Київщину, так і райони Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя, де тривають бойові дії. Ми почали передавати інженерно-саперним групам прохідні надійні авто й обладнання за проєктом «Нам тут жити» влітку торік. Це вже суттєво підсилило саперів у виконанні завдань із розмінування та інженерної розвідки і врятувало не одне життя», — говорить директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.