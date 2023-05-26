Київстар на "Повернись Живим" запускають збір на 146 саперних груп

26 мая 2023, 14:15

В Україні стартує кампанія «Нам тут жити». Її мета — зібрати 175 мільйонів гривень на забезпечення транспортом і всім необхідним для розмінування обладнанням та майном 146 інженерно-саперних груп у складі Сил підтримки ЗСУ.



Ініціатори проєкту – Київстар та фонд «Повернись живим», партнером ініціативи стала група 1+1 media. У межах збору можна оформити підписку на щомісячний донат або зробити індивідуальний внесок на сайті ініціативи.

Україна є найбільш замінованою країною світу, випереджаючи за цим показником Сирію та Афганістан. Мінами та нерозірваними боєприпасами забруднені близько 30% нашої території, згідно з даними ДСНС. В свою чергу, Уряд України визначив розмінування одним із п’яти ключових пріоритетів швидкого відновлення країни. Процес розмінування є не менш важливим ніж відновлення соціальної і критичної інфраструктури.

«За зміну сапер знешкоджує десятки вибухонебезпечних предметів. Звісно, за такого навантаження потребуємо обладнання для швидкого та якісного розмінування. Тож хочеться подякувати всім, хто долучиться», – каже Юлія «Ромашка», саперка ЗСУ.



Щоб підвищити безпеку під час розмінування українських територій, Київстар разом з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» та групою 1+1 media ініціюють збір у межах кампанії «Нам тут жити». Кошти з нього підуть на придбання транспорту та необхідного обладнання для інженерно-саперних груп у складі підрозділів ЗСУ.

«Першими в деокуповані міста й села заходять українські сапери, забезпечуючи умови для відновлення критичної інфраструктури, зокрема, даючи змогу спеціалістам Київстар відновлювати мобільний зв’язок. Допомагати у розмінуванні – важлива місія для нашої компанії. Київстар виділяє на збір 20 000 000 грн. та закликає українців і українські бізнеси підтримати ініціативу. Кожен може зробити свій внесок та відправити донат на сайті проєкту», – коментує Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

«Близько третини нашої території й усі прибережні води потребують розмінування. З подібними задачами у світі справляються десятиліттями. Тому важливо діяти якнайшвидше, — говорить директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

— Сапери Сил підтримки ЗСУ працюють і на вже деокупованих територіях, і де точаться активні бойові дії. Вони очищують нашу землю від російських мін та залишків снарядів у величезних масштабах. І наше завдання — надати їм інструментарій, щоб могли робити це швидше, ефективніше і безпечніше. Придбані нами пікапи забезпечать мобільність саперних груп — автономне пересування країною бійців з усім потрібним майном. Із груповими й індивідуальними сумками сапера, металошукачами, щупами вони безпосередньо будуть розміновувати. Засоби зв’язку необхідні для координації підрозділів. Коптери і планшети — для аерофотозйомки, фіксації мінних полів, визначення координат небезпечних об'єктів. Весь перелік майна ми погодили з Командуванням Сил підтримки і військовими, які з ним працюють».

Кампанія «Нам тут жити» стартувала 24 травня та триватиме до досягнення повної суми збору.