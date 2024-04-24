Vodafone та "Повернись живим" придбають обладнання для центру переливання крові

24 апреля 2024, 15:15

Vodafone перерахував 800 тисяч гривень на поповнення Благодійного Фонду «Повернись живим».

Ці кошти зібрані за перші місяці 2024 року дякуючи абонентам Vodafone, які долучилися до проекту «Добра справа в подарунок» та задонатили накопичені бонуси на допомогу Українській Армії.

Від початку повномасштабного вторгнення можливість обміну бонусів на допомогу Українській Армії стала найбільш затребуваною опцією бонусної програми. В результаті за два минулих роки на цей напрямок абоненти перерахували бонусів на 6,5 мільйонів гривень, які були спрямовані на закупівлю саперного обладнання для розмінування українських територій.



Цьогоріч постійний партнер Vodafone по благодійних ініціативах – Благодійний Фонд «Повернись живим» направляє зібрані абонентами кошти на оснащення Центру переливання крові на базі одного з військових шпиталів.



«Кров рятує життя. А ми з вами можемо долучитися до того, щоб її не бракувало захисникам. Передамо Центру крові необхідне обладнання для заготівлі і тестування, а також переробки, зберігання і розподілу крові та компонентів. Наш вклад дасть можливість швидше і якісніше забезпечувати потребу військових у шпиталях і на передовій», – Вікторія Дворецька, керівниця інструкторського відділу фонду «Повернись живим».



Нагадуємо, що кожен з клієнтів Vodafone може переказати бонуси, нараховані за користування мобільним зв’язком, на підтримку БО «Повернись живим».