Vodafone допомагає запроваджувати інновації у військовій медицині

21 августа 2024, 8:45

Чотири бригади Корпусу морської піхоти отримали медичне обладнання для зберігання, транспортування та переливання крові – повний комплект усього необхідного обладнання для застосування практики переливання крові на базі прифронтотових стабілізаційних пунктів, тобто, на догоспітальному етапі.

Таким чином завершено повний цикл пілотного проєкту, реалізованого благодійним фондом PULSE, який розвиває тактичну медицину в Україні, в партнерстві з компанією Vodafone Україна та Українським центром трансплант-координації відповідно до дорожньої карти МОЗ.

Проект складався з кількох етапів:

• підготовки інструкторів, які в подальшому навчатимуть бойових медиків переливанню крові

• безпосереднього навчання переливанню крові військово-медичного персоналу

• забезпечення обладнанням для переливання та зберігання крові прифронтових стабілізаційних пунктів.



Робота тривала протягом трьох місяців. В межах першого етапу проєкту було підготовлено дві інструкторські групи, які в подальшому мали навчати військових медиків. В ході другого етапу 48 військових медиків чотирьох бригад Корпусу морської піхоти пройшли навчання з гемотрансфузії. Стандарти підготовки військово-медичного персоналу відповідають держаним регуляціям та передовим досвідам країн НАТО.

«Дискусія про якомога більш раннє переливання крові – в топі медичних тем Сил оборони України і нашому – PULSE – особистому топі. Ми зробили проєкт з переливання крові з Корпусом морської піхоти. Могло бути довго і складно, але 100% учасників процесу знали, навіщо це робиться. І пахали на результат. Тому вийшло швидко і ефективно підготуватись і почати переливання крові. В майбутньому ми продовжимо розгортання спроможностей на півдні, почнемо працювати на інших напрямках. Дякую всім і прошу: донатьте кров – її тепер будуть застосовувати ще більше», – наголосив співзасновник PULSE Федір Сердюк. Він також додав, що вчасне переливання крові може врятувати до 50% важких поранених.



У Корпусі морської піхоти запевняють, що переливання крові є надзвичайно важливим та складним компонентом в роботі медичного персоналу бойових підрозділів.



«На заняття ми залучали лікарів, фельдшерів та середній медичний персонал військових частин 30-го Корпусу морської піхоти, так як підрозділи морської піхоти залучаються на найскладніших напрямках, умови виконання завдань різні. На проведення цього курсу нас спонукали події, які трапились з нашим підрозділом, а саме з 36-ю бригадою морської піхоти, коли вони потрапили в повне оточення у Донецькій області. Дякуємо, що разом робимо крок вперед в нашій медицині, в медицині морської піхоти, Військово-морських сил та Збройних Сил України», – зазначила начальниця медичної служби 30-го Корпусу морської піхоти Жанна Олещенко.

«Медицина – один з ключових напрямків, куди Vodafone Україна спрямовує свої благодійні ініціативи. В пріоритеті підтримка і фінансування тих ідей і проєктів, які допомагають лікарям рятувати більше життів українців на фронті і в тилу. Ми пишаємось тим, що є причетними до проєкту благодійного фонду PULSE. В умовах війни нам усім життєво важливо вміти знаходити нові підходи та не боятися впроваджувати інновації. Цей проєкт саме такий. Адже, ще кілька місяців тому переливання крові в умовах прифронтового стабілізаційного пункту вважалося неможливим. Тепер медики мають знання і обладнання, які дозволяють це робити», – зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.Надалі експерти PULSE вирушать в поля, щоб підтримати медичні команди на першому етапі при роботі з реальними пораненими. У планах – масштабувати проєкт ще на декілька великих підрозділів Сил оборони України.