Військові отримали обладнання для переливання крові на догоспітальному етапі

27 августа 2025, 8:45

Завершено новий етап проєкту Vodafone Україна та Благодійного Фонду PULSE, що розвиває тактичну медицину в Україні.

У результаті 4-ий полк ССО отримав усе необхідне обладнання для догоспітального переливання крові, аналогічне тому, що застосовують спецпризначенці армії США. Медики підрозділу пройшли відповідне навчання та відточили навички переливання до автоматизму.

«Разом із Vodafone Ukraine ми зробили черговий крок до збереження життів на фронті. Військові медики 4 полку ССО пройшли підготовку з гемотрансфузії та отримали обладнання, яке дозволяє переливати кров на всіх етапах евакуації – від місця поранення до стабілізаційного пункту. Це суттєво підвищує шанси виживання бійців. Дякуємо Vodafone за підтримку проєкту, а військовим медикам – за врятовані життя», – говорить Федір Сердюк, Співзасновник PULSE.Vodafone Україна та PULSE вже другий рік поспіль співпрацюють заради однієї мети – підвищити шанси на порятунок кожного пораненого. Адже вчасне переливання крові може врятувати до 50% важких поранених. Проєкт реалізується в співпраці з Українським центром трансплант-координації. Стандарти підготовки військово-медичного персоналу відповідають держаним регуляціям та передовим досвідам країн НАТО.«Висловлюємо подяку Vodafone Україна за передане медичне обладнання, аналогічне тому, що застосовують підрозділи спеціального призначення США. Дякуємо БФ Pulse за важливий проєкт з навчання медиків нашого полку. Пройдене навчання та отримані навички з переливання крові та використання обладнання значно підвищують шанси на виживання особового складу, а значить і на збереження життів наших воїнів» , – зазначив Начальник медичної служби, “Elvis” 4 полк ССО «Рейнджер».«Ми не можемо знати, коли нам знадобиться допомога. Але, ми точно знаємо, що там, де б’ються наші захисники, допомога потрібна щохвилини. Тому з величезною вдячністю за те, що ми живемо в умовно мирних містах, та можемо продовжувати працювати, ми робимо все можливе, щоб зберегти якомога більше життів» , – зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.