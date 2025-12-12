Франція подарувала Україні 40 роботів-пожежників

12 декабря 2025, 10:45

Роботи Colossus виробника Shark Robotics розробляли у тісній співпраці з французькою пожежною службою і розраховані на те, щоб спростити роботу і зменшити ризики для пожежників під час складних операцій.



Спроєктовані для роботи за надзвичайно високих температур, роботи можуть використовуватися і для гасіння вогню, і для евакуації постраждалих та перебувати там, де для живої людини занадто велика небезпека.