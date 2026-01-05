"Скринінг здоров’я 40+": як отримати 2000 гривень від держави на обстеження

5 января 2026, 17:15

З 1 січня в Україні розпочала роботу національна програма "Скринінг здоров’я 40+". Ініціатива дозволяє громадянам від 40 років безкоштовно перевірити своє здоров'я.

Основна увага приділяється ранньому виявленню серцево-судинних хвороб, діабету та оцінці психічного здоров'я – зокрема депресивних станів та розладів, пов’язаних із хронічним стресом.За даними МОЗ, своєчасне виявлення серцевих патологій та діабету знижує ризик передчасної смертності на 60%. Крім того, перевірка психічного здоров’я є особливо важливою через тривалий вплив війни на українців.Держава нараховує кожному учаснику 2000 гривень для оплати медичних послуг. Взяти участь можна двома способами: через застосунок Дія, оформивши спеціальну картку, або звернувшись до відділення банку та ЦНАПу у разі відсутності смартфона.