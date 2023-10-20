Нова партія варшавських вагонів прибула до Києва

У межах проєкту варшавський метрополітен безкоштовно передає столичній підземці 60 вагонів серії № 81.
Наразі залишилось перевезти останній поїзд із десяти, призначених для київського метро.
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