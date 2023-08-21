Нова пошта безкоштовно доставляє посилки для військових. Як отримати промокод

21 августа 2023, 17:15

Майже у кожного українця є друзі, рідні чи близькі, які воюють на передовій. Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом.

Програмою може скористатися кожен охочий.Для цього потрібно:

- заповнити форму за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKvRIirDwJH97n9azxLkMZDs-qON-CGj2Qa4PamRHzG063LA/viewform

- вказати для якого підрозділу доставка;

- отримати промокод. Заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.



Звертаємо увагу, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обʼєм відправлень за ними - до 1000 кг.



Програма Гуманітарна пошта України діє з 2014 року. За цей час Нова пошта доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги Нової пошти вже скористалися 16 тис українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.