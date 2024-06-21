Нова пошта доставила посилку з Лондона українським бійцям на передову

Велика Британія стала 13 європейською країною, на ринок якої вийшла Нова пошта. Щоб відзначити цю подію, компанія відправила українським військовим продуктовий кошик (Fortnum & Mason Hamper).
Колись королева Вікторія передавала такий британським солдатам, які брали участь у Кримській війні.
"Швидка доставка Новою поштою з Європи в Україну допомагає об'єднати українців, які розділеними кордонами через війну. Ми відправили з Лондона в Україну продуктовий кошик Fortnum & Mason Hamper, щоб підтримати українських військових, які захищають нас на фронті. Так ми хочемо нагадати їм, що про них пам'ятають та турбуються скрізь, навіть далеко від дому", - коментує Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.
У 19 столітті, під час Кримської війни, де британська армія поруч із союзницькими військами та задунайськими козаками бились проти свавілля Російської імперії, королівська родина відправляла солдатам у Криму продукти харчування, мило, ковдри та літературу. Ця ініціатива відображала бажання королеви Вікторії забезпечити солдатів не лише необхідним військовим спорядженням, але й домашнім затишком, щоб допомогти їм витримати суворі умови війни.
Нова пошта забезпечила швидку доставку цієї символічної посилки у прифронтову зону, і вона вже благополучно прибула до нашого захисника, Романа Антонченка. До війни він працював кур'єром у Новій пошті в селі Рокитне, що на Київщині. З початком повномасштабного вторгнення Роман залишив вдома люблячу дружину та доньку й вступив до лав сил оборони. Підрозділ Романа побував у Київській, Чернігівській, Донецькій та Харківській областях. З осені 2023 року бійці дислокуються на Куп'янському напрямку.
"Приємно отримувати посилки з тилу - так ми відчуваємо підтримку і знаємо, що про нас завжди пам'ятають, навіть за межами Батьківщини. Крім того, це додає нам ще більшої мотивації, щоб продовжувати боротьбу. Я дуже вдячний колегам з Нової пошти за постійну підтримку нашого підрозділу", - каже Роман Антонченко.
У Лондоні відділення Nova Post щодня працюють за такими адресами:
● поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.
● вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin's Way, SW17 0JH.
Крім того, клієнти можуть замовити доставку посилок кур'єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.