Нова пошта доставила посилку з Лондона українським бійцям на передову

21 июня 2024, 14:15

Велика Британія стала 13 європейською країною, на ринок якої вийшла Нова пошта. Щоб відзначити цю подію, компанія відправила українським військовим продуктовий кошик (Fortnum & Mason Hamper).

Колись королева Вікторія передавала такий британським солдатам, які брали участь у Кримській війні.

"Швидка доставка Новою поштою з Європи в Україну допомагає об'єднати українців, які розділеними кордонами через війну. Ми відправили з Лондона в Україну продуктовий кошик Fortnum & Mason Hamper, щоб підтримати українських військових, які захищають нас на фронті. Так ми хочемо нагадати їм, що про них пам'ятають та турбуються скрізь, навіть далеко від дому", - коментує Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.У 19 столітті, під час Кримської війни, де британська армія поруч із союзницькими військами та задунайськими козаками бились проти свавілля Російської імперії, королівська родина відправляла солдатам у Криму продукти харчування, мило, ковдри та літературу. Ця ініціатива відображала бажання королеви Вікторії забезпечити солдатів не лише необхідним військовим спорядженням, але й домашнім затишком, щоб допомогти їм витримати суворі умови війни.Нова пошта забезпечила швидку доставку цієї символічної посилки у прифронтову зону, і вона вже благополучно прибула до нашого захисника, Романа Антонченка. До війни він працював кур'єром у Новій пошті в селі Рокитне, що на Київщині. З початком повномасштабного вторгнення Роман залишив вдома люблячу дружину та доньку й вступив до лав сил оборони. Підрозділ Романа побував у Київській, Чернігівській, Донецькій та Харківській областях. З осені 2023 року бійці дислокуються на Куп'янському напрямку."Приємно отримувати посилки з тилу - так ми відчуваємо підтримку і знаємо, що про нас завжди пам'ятають, навіть за межами Батьківщини. Крім того, це додає нам ще більшої мотивації, щоб продовжувати боротьбу. Я дуже вдячний колегам з Нової пошти за постійну підтримку нашого підрозділу", - каже Роман Антонченко.У Лондоні відділення Nova Post щодня працюють за такими адресами:● поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.● вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin's Way, SW17 0JH.Крім того, клієнти можуть замовити доставку посилок кур'єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.