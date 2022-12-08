Південна Корея відправила ЗСУ 100 пікапів

Україна отримала гуманітарну допомогу від Південної Кореї у вигляді 100 пікапів та п'ять міні-екскаваторів, – посольство України в Республіці Корея.
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