8 декабря 2022, 9:45

Південна Корея відправила ЗСУ 100 пікапів

Україна отримала гуманітарну допомогу від Південної Кореї у вигляді 100 пікапів та п'ять міні-екскаваторів, – посольство України в Республіці Корея.


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