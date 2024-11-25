Південна Корея виділить $6 мільйонів для ініціативи "Зерно з України"

25 ноября 2024, 17:45

Під час засідання щодо ініціативи другий заступник міністра закордонних справ Канг Ін Сунь наголосив на готовності Південної Кореї зміцнити глобальну співпрацю, щоб уникнути глобальної продовольчої кризи.



"Зерно з України" — це гуманітарна продовольча програма, яку запустили 26 листопада 2022 року. Її мета — постачання збіжжя до найбідніших країн Африки.