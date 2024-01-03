Південна Корея провела військові навчання поблизу кордону з КНДР

3 января 2024, 10:45

Збройні сили республіки провели артилерійські навчання з бойовою стрільбою і маневрами механізованих підрозділів для посилення готовності до можливих північнокорейських провокацій у новому році.

До маневрів було залучено самохідні гаубиці К9, танки К2 та ударні вертольоти AH-64 "Apache" для забезпечення повітряної підтримки сухопутних військ.Навчання відбулися після того, як північнокорейський диктатор Кім Чен Ин визначив міжкорейські зв'язки як відносини "між двома державами, що ворогують між собою" і закликав до посиленої підготовки до "придушення всієї території Південної Кореї" на річному з'їзді правлячої партії.