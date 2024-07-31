У Польщі почалися навчання винищувачів F-16

31 июля 2024, 14:15

У Польщі стартували спільні навчання польських та американських винищувачів F-16, які триватимуть до 7 серпня.

Навчання під назвою Aviation Detachment Rotation 24 – 3 відбуваються за участю 32-ї бази тактичної авіації Польщі та 138-го винищувального крила ВПС США. Пілоти відпрацьовують бойові процедури та зміцнюють взаємодію між польськими та американськими ВПС.Навчання проходять по всій країні, і, як повідомляє польська армія, «нас буде чути». Ці заходи проводяться регулярно з 2011 року на засадах польсько-американського меморандуму про співпрацю.