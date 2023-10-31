США та Південна Корея провели масштабні артилерійські навчання

31 октября 2023, 8:45

"В рамках імітації відповіді на несподівані артилерійські атаки противника (можливі) в стилі ХАМАС відпрацьовувалися удари з метою усунути витоки провокацій ворожої далекобійної артилерії на ранній стадії", - йдеться в заяві командування сухопутних операцій Південної Кореї.



До триденних навчань було залучено 5400 південнокорейських і американських солдатів, 300 артилерійських систем, 1000 транспортних засобів і літаки ВПС.